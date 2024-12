Sorrisi e autografi: Marco Masini ha fatto tappa a Brescia

Tappa bresciana per Marco Masini. Il cantante toscano ha incontrato la sua gente in occasione della presentazione del suo nuovo album «10 amori». Un centinaio di persone hanno atteso il suo arrivo al centro commerciale Elnos di Roncadelle: Masini ha cantato uno dei suoi grandi successi «T’innamorerai», ha chiacchierato con i fan rispondendo alle loro curiosità e poi ha firmato autografi e scattato foto.

In radio

Prima dell’appuntamento pomeridiano però, è stato ospite a radio Bresciasette per una lunga intervista con Maddalena Damini.

Masini ha raccontato del nuovo album: «I sentimenti ci scoprono nelle parti più intime, nelle fragilità, nelle paure. È un album che racconta una vita, storie che spiegano come si cambia col tempo anche rispetto all’amore. Sono dieci storie che raccontano amori che ho vissuto in prima persona o che mi hanno raccontato».

Il tour

Con l’album arriva anche un tour: «È un senso di condivisione che mi è sempre piaciuto vivere, un tour che mi permetterà di incontrare la mia gente nel 2025 a Roma, a Firenze e a Milano. Stiamo preparando una cosa un po’ particolare che ci riporterà agli anni Novanta, alla prima volta che ci siamo incontrati».