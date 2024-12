Simone Fenotti: «In Arabia per trasmettere l’idea dell’Italia nel mondo»

Il 24enne tenore bresciano reduce da una tournée divulgativa e da tre premi vinti

«Niente è più efficace del canto lirico per trasmettere l’idea di Italia nel mondo. Al termine di un mio concerto, un ragazzo che non aveva mai visitato il nostro Paese mi ha confidato di averne intuito la bellezza proprio attraverso le arie d’opera». Il giovane tenore bresciano Simone Fenotti, classe 2000, è reduce da una tournée in Arabia Saudita (Jeddah, Ryad) organizzata dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e dall’Associazione Leone Magiera; in settembre si è aggiudicato il premio