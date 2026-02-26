Giornale di Brescia
A Sanremo Gazzoli tra musica e basket: «Della Valle è Tommaso Paradiso»

Daniele Ardenghi
Il conduttore della gara tra le Nuove Proposte è anche media advisor della serie A di pallacanestro: ecco cosa pensa del capitano della Germani
Gianluca Gazzoli in conferenza stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Gianluca Gazzoli in conferenza stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Gianluca Gazzoli, podcaster e comunicatore a 360 gradi, conduce la gara delle Nuove Proposte e, grande appassionato di basket, è recentemente diventato strategic media advisor di Lba. La serie A del basket italiano.

A Sanremo 2026 è una delle figure più gettonate, apprezzate, versatili. La Rai se lo coccola e pensa per lui sviluppi futuri che potrebbero essere interessanti. Il  conduttore del podcast «Basement» – che spesso ospita cestisti o figure del mondo della palla a spicchi – era in prima fila anche alla recente Final Eight di Coppa Italia. Il capitano della Germani (fermatasi in semifinale contro l’Olimpia Milano, poi diventata vincitrice della competizione) Amedeo Della Valle è stato votato miglior giocatore italiano della manifestazione.

Il paragone

Che concorrente di questo Festival di Sanremo sarebbe Della Valle? «Tommaso Paradiso – risponde Gazzoli, non dopo averci pensato un po’ –. L’uno sforna hit, l’altro sforna canestri a ripetizione. Fa un sacco di punti, ma non punti al Fantasanremo». E, poi, Della Valle è anche «un romanticone», conclude il co-conduttore, facendo riferimento al titolo della canzone dell’ex The Giornalisti, «I romantici». 

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Gianluca GazzoliAmdeo Della Valle
