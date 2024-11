Quaranta artisti in memoria di Nadia Toffa: il concerto al Sant’Afra

Il tour «Promuovi la tua musica», contest ideato da Fanya Di Croce per valorizzare i talenti emergenti nel panorama musicale italiano, farà tappa a Brescia. Giunto alla settima edizione, l’evento porta la musica giovane nei teatri di tutta Italia, unendo allo spettacolo la solidarietà.

Al Sant’Afra

La tappa bresciana sarà sabato 23 novembre presso il Teatro Sant’Afra e sarà dedicata alla memoria di Nadia Toffa, giornalista e volto de «Le Iene». Oltre 40 artisti emergenti avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti e tra gli ospiti della serata ci saranno anche i genitori di Toffa, simbolo di resilienza e impegno nella lotta contro il cancro.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Nadia Toffa Onlus, nata nel 2019 per volontà della famiglia. La fondazione si impegna a raccogliere fondi per sostenere la ricerca oncologica, proseguendo il messaggio di speranza e determinazione che Nadia ha lasciato in eredità.

Solidarietà sociale

Fanya Di Croce, promotrice del progetto, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «Questo contest nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani artisti al teatro e offrire loro un’opportunità unica. Stavolta, il legame personale con la famiglia di Nadia mi ha spinta a unire l’arte a una causa così importante, rendendo il nostro evento un omaggio al suo coraggio e alla sua forza».

L’ingresso in teatro è previsto dalle 19.