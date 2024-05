Per RengaNek l’estate è tempo di «Dolcevita»: esce oggi il nuovo singolo

«L’estate brucia e noi siamo stelle/Del cinema/Stanotte ci prendiamo la vita/Dolcevita!». Sono i versi del ritornello di «Dolcevita», singolo che annuncia l’estate musicale e rappresenta un nuovo tassello della feconda collaborazione tra Francesco Renga e Filippo Neviani in arte Nek. Il brano, che esce con etichetta Epic/Sony Music è da oggi nelle radio e disponibile sulle consuete piattaforme digitali; ma andrà anche ad arricchire la versione digitale dell’album «RengaNek», pubblicato nel 2023 e già integrato, nel 2024, con «Pazzo di te», la canzone presentata in gara al 74º Festival di Sanremo.

Il brano

«Dolcevita» è una leggiadra ballata uptempo, tra pop e rock, che fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, proietta l’ascoltatore in un mondo fatto di auto cabrio e vento tra i capelli, di notti estive e cinema all’aperto, di ragazze iconiche e stati d’animo che indulgono al «meravigliosamente». Un pezzo dai versi non originalissimi, che tuttavia esplicita la propria voglia di richiamare un immaginario preciso e, di fatto, introdurre a una ricca stagione live estiva, che per il bresciano e il modenese sarà ancora in artistica coppia.

I live

Dopo il lunghissimo tour nazionale della scorsa estate (impreziosito da due appuntamenti speciali e sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano) e alcuni show nei teatri, Renga e Nek ripartiranno infatti il 19 giugno con la «data zero» di Sordevolo (nel Biellese), seguita da un concerto eccezionalmente pomeridiano il 22 giugno a Pinzolo, prima di lanciarsi in un ampio giro italiano che approderà anche nella nostra provincia, il 9 agosto a Edolo, all’interno del Vallecamonica Summer Music organizzato dal Cipiesse. In autunno sarà invece di nuovo il momento dei teatri, e che teatri: quattro date agli Arcimboldi di Milano, tre all’Europauditorium di Bologna e due all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

D’altronde ci sono da festeggiare in particolare i 40 anni di carriera di Francesco Renga, che prima con gli indimenticabili Timoria e poi da solista si è guadagnato un posto stabile nell’élite della canzone tricolore.

I biglietti per tutte le date sono disponibili su www.ticketone.it e negli abituali punti vendita.