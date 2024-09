Cinquant’anni dell’Orchestra Città di Brescia raccontati in una mostra

Andrea Faini

L’esposizione, che inaugura venerdì 6 settembre, è dedicata all’avventura ideata da Giovanni Ligasacchi e al mezzo secolo di storia tra musica e amicizia

3 ' di lettura

In concerto a Palazzo Calini ai Fiumi, nel 1968

Una storia musicale lunga mezzo secolo. È quella che si potrà riscoprire da domani, venerdì 6 settembre, negli spazi di palazzo Calini ai Fiumi in via delle Battaglie 58 (che ne fu sede storica), grazie alla mostra documentaria «Cinquant’anni di musica e cultura» dedicata all’Orchestra di mandolini e chitarre «Città di Brescia». L’esposizione – che sarà inaugurata alle 17.15 da un concerto affidato al mandolino di Ugo Orlandi e alla chitarra di Luisella Conter, con un programma tutto bresciano c