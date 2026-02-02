Omar Pedrini sostiene «Il mio cantico libero»

Un invito agli artisti under 35 a mettere in musica i grandi temi della pace, della fraternità e della giustizia sociale, rileggendo in chiave contemporanea il messaggio di San Francesco d'Assisi.

È questo lo spirito del contest nazionale gratuito «Il mio cantico libero», promosso nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del Santo e sostenuto anche da Omar Pedrini, che lancia un appello diretto ai giovani musicisti.

«La musica è una forma di preghiera – spiega Pedrini –. San Francesco si definiva “musico” e nel Cantico delle Creature immaginava che il suo messaggio fosse cantato. Oggi invito i ragazzi a connettersi con il suo pensiero e a raccontare, nei loro testi, temi urgenti come la pace, l’amore per la natura e per gli animali».

Il progetto

L’iniziativa si inserisce nel progetto «L’Arte Musicale da San Francesco: 800 anni di ispirazione» ed è coordinata dal MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti in sinergia con Kayros Onlus e il CET - Centro Europeo di Toscolano di Mogol.

Il concorso è aperto a cantautori, rapper, band e dj under 35. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 marzo 2026. I 24 progetti selezionati parteciperanno a una masterclass al CET il 25 e 26 aprile, per poi accedere alle semifinali di San Severino Marche e alla finale di Rieti, in programma il 26 settembre.

Il vincitore produrrà un EP con l’etichetta Materiali Musicali e si esibirà sul palco del MEI di Faenza il 4 ottobre 2026.

A valutare i brani sarà una giuria composta, tra gli altri, da Erica Mou, Carlo Marrale, Roberta Giallo, Max Monti, Riccardo De Stefano, Ambrogio Sparagna, David Riondino e Davide Rondoni.

«Cantare la pace, il rispetto per la natura e la solidarietà significa trasformarli in cultura e manifesto», sottolinea Erica Mou. Per Roberta Giallo, invece, Francesco resta «un Santo artista, moderno e alternativo, capace di guardare avanti con la lungimiranza del cuore». Anche il mondo della musica elettronica trova spazio nel progetto, come evidenzia Max Monti: «Cerco un Cantico delle creature così potente da poter essere remixato e portato dai luoghi dello spirito ai festival».

Accanto al concorso prosegue anche il percorso di inclusione sociale Scouting Laude On The Road, promosso da Kayros, con tappe tra periferie e carceri per offrire ai giovani più fragili la possibilità di registrare un brano e accedere a opportunità discografiche, anche in collaborazione con Universal Music Group.

Per partecipare è necessario inviare un brano inedito entro il 15 marzo 2026 all’indirizzo mail dedicato. Regolamento completo e aggiornamenti sono disponibili sul sito del MEI.