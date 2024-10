Olly, l’instore del cantante a Elnòs è un po’ come un live

È un instore tour, ma al suo arrivo ci si ritrova catapultati all’interno di un concerto. Fa capolino correndo (letteralmente) Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, sul palco allestito al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle per presentare il suo nuovo album – pubblicato il 28 ottobre – «Tutta la vita».

Come un live

Il cantautore genovese arriva sulle note di uno dei suoi ultimi successi “Per due come noi”, condiviso con un altro talento recente della musica italiana, Angelina Mango. I suoi fan, circa un centinaio, lo acclamano a squarcia gola e lui non si tira indietro: scende dal palco e, come fosse ad un live, sale sulle transenne che lo separano dalla prima fila e canta con la sua gente.

«Siete bellissimi, grazie», dice prima di cominciare a firmare gli album e scattare foto ricordo.

Il tour nei club

Olly, che ha incontrato il pubblico bresciano l’8 settembre 2023 in Castello per il suo «Il mondo gira tour», dal 28 novembre sarà live nei principali club italiani con «Lo rifarò, lo rifaremo tour»: 14 appuntamenti già sold out.