Oggi c’è la Festa della Musica a Brescia: in città 72 palchi per 3.200 musicisti

La Festa della Musica 2024 — dedicata al contrasto della violenza di genere e che riempie Brescia di note dalle 10 del mattino e fino a mezzanotte — ha portato il sole in città dopo un’anteprima minacciata da vento e nuvole (ieri sera in Castello c’è stato un incontro con il giornalista Massimo Cotto, oltre all’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Bedizzole e quella dell’Accademia di Musica di Betlemme).

L’apertura dei palchi delle 10 ha svegliato una Brescia ancora sonnecchiante, ma pronta a riempire le vie, con le note che iniziano a sentirsi praticamente da ogni angolo. Già alle 11 la città è piena e viva. Tra i primi palchi attivi ci sono quello di San Faustino (una collaborazione tra Associazione Festa della Musica e Bar La Torre), quello in Piazza Tebaldo Brusato (aperto da Marco Bellebono), quello in Piazza della Loggia (gli Chardonnay Dixieland Band sono stati i primi) e quello in Contrada del Carmine con gli Itaca Trio. Nel frattempo, le biblioteche cittadine sono impegnate con le esibizioni di «Nati per la musica» (fino a mezzogiorno).

Anche il palco dedicato a Giulia Minola in corso Zanardelli (tra i principali) è attivo da mattina a tarda sera: le passeggiate sul corso e sotto i portici si arricchiscono della musica, partendo con i Frigia’s Band e i Pro-Soul. Radiobresciasette trasmetterà in diretta per tutta la giornata proprio da questo palco.