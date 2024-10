NumberOne: sabato arriva Tedua, poi tocca a Tony Effe

Dopo due anni, il NumberOne spalanca di nuovo le braccia per Tedua. Il noto cantautore - al secolo Mario Molinari - sabato 26 ottobre sarà ospite della discoteca di via Provinciale di Corte Franca alle 23: porte aperte dalle 22, ingresso riservato ai maggiori di 16 anni, prevendite disponibili a 20 euro a questo link (info al 347.6978394).

Il tour

E, con l’opening affidato all’emergente Neza, l’evento si preannuncia già un successo. Così come i brani del rapper genovese, non a caso identificato tra gli artisti più in voga del momento, come confermano le 12 date sold-out del tour nei palazzetti nel 2023 e i 100mila biglietti venduti per la doppia data agli I-Days all’Ippodromo di Milano lo scorso luglio.

Sulle piattaforme

Più di recente, ecco i 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e l’ampio apprezzamento per il recente videoclip di «Beatrice», il brano in duetto con Annalisa nell’album «La divina commedia» uscito lo scorso maggio e certificato sei volte Disco di Platino. «Tanti mi danno del poeta – aveva commentato il rapper all’uscita del disco – ma io in realtà sono semplice; credo però di essere abbastanza bravo a descrivere gli stati d’animo, la mia musica ha sempre qualcosa di psicologico e di motivazionale». Ma non c’è solo Tedua al «N1»: il 16 novembre arriverà il collega Tony Effe, anche lui «on fire» nel 2024.