Musica per l’anima, Brescia abbraccia il ritrovato Allevi

Enrico Danesi

Emozione palpabile al Gran Teatro Morato per il ritorno dell’artista dopo due anni di malattia

2 ' di lettura

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il ritorno di Giovanni Allevi al Gran Teatro Morato - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

C’era un’attesa curiosa al Gran Teatro Morato, sold out, per l’esibizione di Giovanni Allevi. E una palpabile emozione si è avvertita nello stesso compositore e pianista marchigiano al suo «ritorno alla vita», di nuovo protagonista in un concerto del Piano Solo Tour, interrotto due anni fa, causa (grave) malattia. Dopo la pausa forzata per curarsi dal mieloma che lo aggredì nel giugno 2022, Allevi non aveva infatti più suonato fino all’apprezzatissima incursione al Festival di Sanremo. Una volta