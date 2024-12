«Musica da Oscar» per il Concerto di Capodanno in San Barnaba

Un’occasione musicale benaugurate per tutti i cittadini: è il Concerto di Capodanno che si terrà mercoledì 1 gennaio 2025 alle 17, all’Auditorium San Barnaba di corso Magenta. Per il terzo anno la proposta in musica per iniziare l’anno arriva dall’associazione “Arnaldo da Brescia”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Brescia.

Il costo del biglietto (15 euro + 1 euro di prevendita), pagate le spese, servirà a finanziare due progetti importanti: il Santuario di Sant’Angela Merici e l’acquisto di un’ambulanza veterinaria d’intesa con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, di cui Roberta Morelli è presidente per Brescia e provincia.

I biglietti e concerto

I biglietti sono in prevendita all’edicola di Porta Cremona (davanti all’hotel B&B) e al Libraccio di corso Magenta (di fronte all’Auditorium San Barnaba), per ulteriori informazioni e prenotazioni: si può scrivere a info@arnaldodabrescia.it o chiamare il numero 353/4674029

Quest’anno l’Associazione ha ingaggiato il Maestro Francesco Andreoli che, con la sua Orchestra O.B.B.I. (Orchestra Della Bassa Bresciana Insieme) proporrà celeberrime arie da film. Il titolo del Concerto infatti, che vedrà la partecipazione del soprano Barbara Vignudelli e del baritono Massimo Guerini, si intitola «Musica da Oscar» proprio perché i notissimi brani sono tratti da altrettanti celeberrimi film che, non di rado, hanno ricevuto il premio Oscar. Un concerto con cui si desidera far trascorrere ai presenti un pomeriggio lieto tra melodie amate e, magari, da canticchiare.