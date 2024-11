Mr. Rain torna al PalaGeorge, ma non più da spettatore

Marco Zanetti

Il 13 novembre il cantante di Brescia farà tappa a Montichiari per il suo tour, dopo che l’ultima volta era tra il pubblico di Salmo: l’intervista

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Dopo la prima tappa in programma sabato 9 novembre ad Ancona, Mr. Rain arriverà mercoledì 13 novembre alle 21 al PalaGeorge di Montichiari – ormai prossimo al sold out (su TicketOne rimane giusto qualche biglietto disponibile per un posto in piedi) – per il suo primo tour nei palazzetti. Registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago per l’evento speciale di un anno fa, il cantante bresciano – al secolo il 32enne Mattia Balardi – torna dunque