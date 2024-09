Mauro Pagani su «Crêuza de Mä»: «Fu il romanzo d’avventura di due Salgari»

Enrico Danesi

Per i 40 anni dell’album scritto insieme a Fabrizio De André, il musicista e compositore di Chiari sarà ospite del Premio Staino venerdì 27 settembre a Darfo Boario: ingresso gratuito

Mauro Pagani elaborò con Fabrizio De André «Crêuza de Mä»

«Crêuza de Mä», pietra miliare della musica italiana, compie 40 anni. Ricorda Mauro Pagani da Chiari, che scrisse quel disco a quattro mani con Fabrizio De André: «È un album incollocabile nello spazio tempo, sospeso, scevro da tendenze, arcaico, ma sempre attuale. Il mio bisogno, di uomo e di artista, di issare le vele, in questi strani giorni, è incontenibile. Le rotte che, scrivendo l’album, immaginavamo solcate da bastimenti carichi di spezie, oggi sono, nella realtà, una via di fuga, e per