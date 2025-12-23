Marco Ligabue: «Questo album è un manuale per sentire le emozioni»

«M.a.p.s., Manuale Alternativo Per Sentire», uscito il 21 novembre 2025 in vinile e il 28 novembre sulle piattaforme digitali, è il nuovo album di Marco Ligabue. L’album, che è un viaggio personale e profondo attraverso le emozioni e le riflessioni è diviso in due lati: «La geografia del mondo esterno» e «La geografia interiore» e affronta temi come la connessione con la natura («Anima in fiamma» e «Il vento dell’estate») l’ecologia e la sostenibilità («Toc toc ecologico»), amore e nostalgia («Spacca il cielo» e «L’ultima notte») e la ricerca di sé («Una vita diversa» e «Sempre tutto bene»).

Il nuovo album di Marco Ligabue - Foto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione

Il cantautore ha presentato il nuovo lavoro al centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle: «Sono uno a cui piacciono le parole, essendo un cantautore mi piace giocare e trovare le parole migliori per le canzoni e anche per titoli – ha spiegato Ligabue –. Questo album è un viaggio, è da lì nasce che nasce “M.a.p.s.”, perché ci sono tante direzioni e ogni canzone ha una sua mappa. Volevo avesse anche un doppio significato di manuale alternativo per sentire le emozioni, le cose, perché mi piaceva anche questa provocazione: in un mondo frenetico dove abbiamo le istruzioni e tutorial per tutto, fermarci a sentire musica o i propri sensi credo sia qualcosa di diverso».

Marco Ligabue a Roncadelle - Foto © www.giornaledibrescia.it

Marco Ligabue ha raccontato il suo album ai suoi fan e cantato qualche canzone accompagnandosi con la sua chitarra. «Nell’epoca dei grandi successi, del “tutto conosciuto”, dei grandi numeri – ha detto il cantante –, grazie a chi ci ha raggiunto qua per scoprire qualche canzone nuova: ve ne accenno qualcuna. Questo è un disco che ho rilasciato canzone dopo canzone, mattone dopo mattone, e la prima che è uscita è stata “Sempre tutto bene”».

Applausi e entusiasmo per lui, che ha proposto live anche «Una vita diversa», presentandola così: «Ad un certo punto pensavo – racconta Ligabue – che ho una vita che mi piace molto, sono fortunato, sono arrivato alla mia 108esima data su un palco, faccio quello che mi piace. Ma un giorno mi sono chiesto che vita diversa potesse esistere per me. Così è nata “Una vita diversa”».