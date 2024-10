L’inno alla vita di Giò diventa il nuovo singolo di Sam Delacroix

Umberto Scotuzzi

La cantautrice bresciana lo presenterà venerdì in una serata speciale al Teatro Politeama di Manerbio

«Sempre a 200 non si può andare ma tutti i giorni può essere Natale». Con queste parole la cantautrice bresciana Sam Delacroix (nome d’arte di Samanta Robecchi, ndr), chiude il suo nuovo singolo, «Amica mia», un’ode alla vita e alla speranza per la quale, nonostante i mille momenti difficili durante i quali siamo messi costantemente alla prova, in un percorso in cui da giovani proviamo mille esperienze senza consapevolezza, e poi, nella fase adulta, dobbiamo imparare ad essere resilienti e a ria