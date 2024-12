La bresciana Greeta: «Io, hermosa y loca dall’anima latina»

Marco Zanetti

La 26enne di Orzinuovi ha pubblicato il nuovo singolo: il videoclip è girato alla cava di Barco di Villachiara

2 ' di lettura

La cantante bresciana Greeta

Una carriera da cantautrice in rampa di lancio, con l’anima caliente nel sangue: ecco Greeta, al secolo Greta Bulgari. Che si dichiara «Hermosa y loca» (bella e pazza) nell’omonimo pezzo, interamente in spagnolo, disponibile da qualche giorno su YouTube con il relativo video. Sound latino In effetti, la giovane 26enne di Orzinuovi predilige da sempre il mondo del sound latino: «Lo ascolto sin da piccola: mi affascina, lo adoro» afferma. Non stupisce allora che, prossima a laurearsi in canto jazz