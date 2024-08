Joan Isaac festeggia 50 anni in musica a Capo di Ponte: il concerto

Musica d’autore a tutto tondo, oggi e domani in Valle Camonica, per il Premio Staino-Pitoon e per il festival Dallo Sciamano allo Showman.

Il compositore e interprete catalano, poeta e musicista Joan Isaac, fra le più grandi voci della canzone del suo Paese, sarà questa sera alle 21 alla Pieve di San Siro a Capo di Ponte, per festeggiare i suoi 50 anni in musica ricordando un amico, Sergio Staino, cui la Valle dedica – su iniziativa del Centro Culturale Teatro Camuno – il Primo Premio Internazionale Pitoon, neonata appendice del Festival Dallo Sciamano allo Showman. Il concerto di Isaac rappresenta il suggello della collaborazione fra il Club Tenco (di cui Staino era presidente), l’associazione italo-catalana Cose di Amilcare e il Festival camuno Dallo Sciamano allo Showman.

Il concerto

Joan Isaac proporrà cantando alcuni dei brani più significativi della sua carriera, tutta spesa a difendere la canzone d’autore attraverso brani di straordinaria bellezza e sensibilità. «Scrivere e cantare l’amore non è facile – spiega –. L’amore è una sensazione potente che governa la nostra vita e ogni mia canzone condensa una storia vissuta o immaginata, ogni canzone ha un volto e un nome che mi accompagna o abita nella mia memoria. Scrivere l’amore non è facile, è semplicemente necessario».

Joan Isaac canterà anche due canzoni in italiano: «Se», su testo di Nini Giacomelli (direttrice artistica del Festival ed ideatrice del Premio Staino) e «Le barche sono fuori» interpretata da Aznavour su traduzione di Bardotti/Giacomelli, accompagnato dalla giovane interprete camuna Sara Bronzini.

I biglietti e le altre iniziative

L’ingresso al concerto è gratuito. In apertura, per gli eventi collaterali al Festival e al Premio, EdoloArts presenta la lettura teatrale «Omaggio a Battista - Ambasciatore dei Pitoti» in ricordo di Battista Mafessoli, “cantautore” delle incisioni rupestri camune e messaggero del passato, con Gregorina Beltracchi, Marco Milzani, Giovanni Gari, Silvia Matti, Patrizia Pangrazzi e Davide Domenighini alla fisarmonica, e il contributo di Fondazione della Comunità Bresciana.

Dopo la parentesi dedicata al Premio Staino-Pitoon, domani, sabato 31 agosto, torna in scena il Festival dedicato alla canzone d’autore Dallo Sciamano allo Showman. Alle 21 all’Arena Franca Ghitti di Gianico, a cura del chitarrista Massimo Germini e del critico Fausto Pellegrini un omaggio a Roberto Vecchioni, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.