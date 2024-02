Il sound delle radici arriva a Chiari con Israel Nash

«Ozarker», l'uomo dei monti Ozark. Regione montuosa nel cuore degli Stati Uniti, terra di pionieri in cui storie e tradizioni si tramandano di generazione in generazione, di racconto in canzone, da bocca a orecchio. Il singer-songwriter Israel Nash presenterà stasera a Chiari, all’Auditorium delle Scuole Primarie di via Lancini, il suo nuovo disco, frutto di un ritorno spirituale e musicale nel Missouri, patria dei suoi avi.

Uscito il 20 ottobre dello scorso anno, «Ozarker» con le sue dieci tracce rappresenta un disco rock solido e di piacevole ascolto, un viaggio alle proprie radici, alla riscoperta di vicende e racconti che traggono ispirazione dal passato di una famiglia e dalle tradizioni di una comunità ma hanno anche il desiderio di creare connessioni più universali, tra canzoni sulla storia personale di Nash e dei suoi antenati come la title track «Ozarker», che ricorda dell’amore apparentemente impossibile tra i nonni del singer-songwriter, un contadino e la figlia del possidente di un frutteto, la nostalgia per i giorni di gloria di un fuorilegge in «Going Back», la tragedia nazionale dei veterani di guerra che nonostante il loro ritorno a casa non riescono a superare i traumi vissuti di «Lost In America», il desiderio di riscatto di «Roman Candle», lo scorcio sul lato più oscuro degli Ozark con «Shadowlands», terra segnata dal commercio e abuso di sostanze stupefacenti.

Il cantautore

Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università del Missouri, Israel Nash (al secolo Israel Nash Gripka) avvia la sua carriera musicale a New York, iniziando a farsi conoscere nella scena rock della Grande Mela. Pubblica il disco d’esordio «New York Town» nel 2009 e due anni dopo «Barn Doors And Concrete Floors», che vede la partecipazione di Steve Shelley dei Sonic Youth come co-produttore dell’album e batterista. Il disco viene accolto bene soprattutto in Europa e nel Regno Unito, seguito da un tour promozionale nel vecchio continente.

Figlio di un pastore battista, cresciuto a contatto con piccole comunità e grandi spazi naturali, Nash si rende presto conto che la dimensione cittadina non fa per lui, così si trasferisce con la moglie in Texas dove incide «Rain Plans», la cui title track viene inserita nel film «Captain Fantastic» e i più recenti successi «Lifted» (2018) e «Topaz» (2021).

Il concerto

L’appuntamento è alle 20.45, con in apertura l’esibizione del duo folk rock Ropes Of Sand. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e Ticketmaster, contattando il 349.3589244 o all’indirizzo mail maurizio.mazzotti61@gmail.com; il prezzo d’ingresso è di 25 euro.

Lo show è organizzato da Admr, le prossime date in programma per l’associazione clarense saranno il concerto di Bruce Cockburn martedì 5 marzo, ancora all’Auditorium di via Lancini, e quello di Lucinda Williams venerdì 15 marzo, al Palasport del Centro Salesiano San Bernardino (per l’acquisto sono valide le stesse indicazioni).