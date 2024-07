Giulia Mazzoni: «Al Vittoriale porto un concerto inedito e intimo»

Enrico Danesi

«Doppia emozione» per il concerto di domani: «Lì mi sono sposata e ho ascoltato grandi artisti»

3 ' di lettura

Giulia Mazzoni al pianoforte

Esibirsi nell’anfiteatro del Vittoriale per Giulia Mazzoni è (anche) una questione di famiglia, visto che ha sposato Federico D’Annunzio, pronipote del Vate. Ma sul palco gardesano la compositrice e pianista toscana ci arriva in virtù di un intrigante progetto crossover che ben si attaglia al nuovo corso della dimora dannunziana, punto di riferimento prestigioso per la musica nel nostro Paese. Accadrà domani, martedì 23 luglio, alle 21.15, quando andrà in scena il concerto per pianoforte, orches