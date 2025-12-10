Allevi a Brescia: «Non inseguo la perfezione, narro la fragilità umana»
Paola Gregorio
Giovanni Allevi ospite in San Barnaba dove il chitarrista bresciano Giulio Tampalini ha eseguito la sua «Rapsodia»
- Giovanni Allevi all'auditorium San Barnaba di Brescia - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
I ricci sono ora argentei, ma sempre ribelli. L’animo gentile, l’immaginazione forte, il sorriso intatto. La malattia che l’ha colpito nel 2022, un mieloma multiplo, non li ha scalfiti. Giovanni Allevi, a Brescia all’auditorium San Barnaba su invito dell’amico Giulio Tampalini, assiste al concerto della rassegna Brescia Suona: il chitarrista bresciano con l’Alberto Ginastera Symphony Orchestra diretta da Mihyang Lee, esegue, per la prima volta nella nostra città «Rapsodia italiana», composta dal
