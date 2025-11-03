Giornale di Brescia
Musica

Giorgia e Blanco: arriva la nuova versione del singolo «La cura per me»

Marco Zanetti
Lo ha rivelato la cantante sui suoi social: la canzone è la traccia numero 6 del suo nuovo album «G», in uscita venerdì 7 novembre
Giorgia canterà il brano «La cura per me» insieme a Blanco
Artisticamente parlando, Blanco ha piazzato un altro colpo dei suoi: dopo Mina, eccolo accanto a Giorgia. I più attenti se ne sono accorti subito: negli spoiler inerenti il suo nuovo album «G», in uscita venerdì 7 novembre in formato fisico e sulle piattaforme digitali, la cantante – al momento impegnata come conduttrice del talent-show «X Factor» – ha svelato che la traccia numero 6 della tracklist corrisponde a «La cura per me feat. Blanco».

Sui social

Dopo aver lasciato qualche indizio nei giorni scorsi su Instagram, è la stessa Giorgia a togliere ogni dubbio e rivelarlo in modo ufficiale, caricando in anteprima la tracklist definitiva sui social. Non bastasse, entusiasta all'idea del duetto, condivide anche un video dove fa sentire la voce del bresciano che intona l'incipit del brano con cui si è classificata sesta all'ultima edizione del Festival di Sanremo e il cui testo è curato proprio dal gardesano, al secolo Riccardo Fabbriconi.


Cresce dunque l'attesa per ascoltare la versione a due voci registrata in studio, che di certo darà ancor più forza ad una ballad già capace d'incantare, emozionare e raccogliere ampi consensi. Dal canto suo, dopo la collaborazione artistica con Mina per «Un briciolo di allegria» nel 2023, la carriera del 22enne di Calvagese della Riviera si arricchisce di un'ulteriore featuring con un'altra inconfondibile voce.

Argomenti
BlancoGiorgiacanzoneartista brescianomusica
