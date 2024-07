Con Gary Clark e Kingfish il blues non tramonta

Enrico Danesi

Doppio set ieri sera per il festival Tener-a-mente al Vittoriale di Gardone Riviera

2 ' di lettura

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Gary Clark Jr e Kingfish a Gardone Riviera - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Blues di rango fino a notte fonda, ieri al Vittoriale, per oltre 1.400 spettatori. Sono stati due set in uno, considerato che Christone «Kingfish» Ingram, 25enne cantante-chitarrista del Mississippi (già un Grammy nella sua bacheca), non si è limitato a fare da opener a Gary Clark Jr., rendendosi protagonista di un live prossimo all’ora di durata. Una performance non muscolare, la sua; raffinata, invece, e ricca di sfumature r&b e funky, ad arricchire un solido blues del Delta: un sound pulito e