Fuori il nuovo album di Capo Plaza, «Ferite», cui ha dedicato un’isola su Fortnite

A tre anni di distanza da «Plaza» (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di «20» (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, Capo Plaza pubblica oggi il suo nuovo album «Ferite», cui ha dedicato la sua isola creativa su Fortnite.

È un album dalle collaborazioni inedite: ci sono Anna, Annalisa, Artie5ive, Lazza, Mahmood, Tedua e Tony Boy.

In «Ferite» c’è la parte trap, il mondo urban e pop, ci sono brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco: Annalisa e Anna. Per la produzione, oltre ad Ava che si occupa della maggior parte dei brani, sono presenti anche Michelangelo, Merk&Kremont, Night Skinny e molti altri.

Il risultato è una playlist che racconta Luca che sta crescendo, che si trova a fare i conti con la realtà, con le delusioni della vita, una vita in cui combatte ogni giorno contro i propri demoni, con l’insoddisfazione ma anche con la paura di cadere perché, in fondo, si ha sempre la consapevolezza che quando si arriva molto in alto, la caduta può fare ancora più male. C’è anche però la voglia di non fermarsi mai e arrivare ancora più in alto: con il sorriso, il pianto ma anche ballando e vivendo la vita appieno.

Il primo artista italiano su Fortnite

Capo Plaza è stato il primo artista italiano nella storia di Fornite a realizzare dal 28 aprile non solo un concerto, ma anche un’isola completamente personalizzata sulla scia dei concerti virtuali realizzati su Fornite da artisti internazionali come Eminem, Ariana Grande e Travis Scott.

L'isola creativa di Capo Plaza non è solo una mappa, ma un viaggio interattivo attraverso il suo nuovo album. Solo il primo giorno più di 25.000 partite sono state create sulla mappa e la «plaza Island» è la più votata su discovery e tra le più cercate, oltre ad essersi posizionata nella top 50 delle mappe più giocate a livello mondiale. I giocatori hanno avuto l’opportunità di esplorare le tracce di «Ferite» in anteprima, immergendosi in gameplay coinvolgenti e sfide emozionanti. L'esperienza culmina in un epico concerto finale sull’isola, dove i fan possono vivere la magia della musica di Capo Plaza in un ambiente virtuale senza precedenti.

Su Fornite ha annunciato il suo primo live al Forum di Assago l’1 febbraio 2025 dopo una serie di concerti estivi.