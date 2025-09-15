Giornale di Brescia
Musica

Fuori il 10 ottobre «Amor proprio», il nuovo album di Frah Quintale

Il nuovo progetto è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, e anticipa il tour nei palazzetti previsto in primavera
Frah Quintale
Frah Quintale
«Amor proprio», il nuovo album di Frah Quintale, è in arrivo il prossimo 10 ottobre. Il disco è prodotto da Undamento/Warner Music Italia, ed era stato anticipato a giugno dal singolo «Lampo».

Il progetto

Il nuovo progetto del cantante bresciano è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza. Racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.

Il tema centrale è appunto quello dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi. Con uno stile che oscilla tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un disco versatile, che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati.

Il tour

In primavera è in programma il primo tour nei palasport dell’artista. Prodotto da Live Nation, avrà inizio il 13 aprile all’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Biglietti disponibili sui siti di Live Nation e Comcerto.

  3. Ricarica la pagina se necessario