«Florida chiama Genux»: il 30 aprile l’evento che unisce le due storiche discoteche bresciane

Per il popolo della notte cresciuto nei locali che hanno fatto la storia di Brescia e provincia è una di quelle date-evento da segnare in agenda: il prossimo 30 aprile Florida e Genux, due delle storiche discoteche bresciane, «uniscono le loro forze per un evento che sarà pazzesco».

Nel locale di Ghedi, fresco del traguardo delle cinquanta candeline, suoneranno i dj che hanno segnato serate e pomeriggio di generazioni di bresciani, come Claudio Tozzo, Graziano Fanelli, Alex Castellini e Bislo & Freccia, ai quali si uniranno altri colleghi nella sala afro e nella sala house.

L’evento creato su Facebook riporta tutti i dettagli delle prevendite, per una serata all’insegna della musica e dei ricordi.