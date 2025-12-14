Festival di Sanremo, ecco tutti i titoli: Renga canterà «Il meglio di me»

Al 76esimo Festival di Sanremo Francesco Renga canterà «Il meglio di me».

Il 57enne bresciano – che vinse nel 2005 con «Angelo» – salirà per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a febbraio. Renga ha annunciato il titolo del brano con il conduttore Carlo Conti durante «Sarà Sanremo».

«È una canzone importante. C’è una riflessione sulla mia crescita personale – ha detto Renga –. Affronto le paure e le fragilità di un uomo, senza doverle proiettare sugli altri».

