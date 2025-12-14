Festival di Sanremo, ecco tutti i titoli: Renga canterà «Il meglio di me»
Il 57enne bresciano – che vinse nel 2005 con «Angelo» – salirà per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a febbraio
Francesco Renga ha svelato il titolo della sua canzone al 76esimo Festival di Sanremo
Al 76esimo Festival di Sanremo Francesco Renga canterà «Il meglio di me».
Il 57enne bresciano – che vinse nel 2005 con «Angelo» – salirà per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a febbraio. Renga ha annunciato il titolo del brano con il conduttore Carlo Conti durante «Sarà Sanremo».
«È una canzone importante. C’è una riflessione sulla mia crescita personale – ha detto Renga –. Affronto le paure e le fragilità di un uomo, senza doverle proiettare sugli altri».
I titoli delle canzoni dei 30 big in gara
- Raf - Ora e per sempre
- Tredici Pietro - Uomo che cade
- Tommaso Paradiso - I Romantici
- Patty Pravo - Opera
- Fulminacci - Stupida sfortuna
- Luchè - Labirinto
- Arisa - Magica favola
- Serena Brancale - Qui con me
- Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
- Lda & Aka7even - Poesie clandestine
- Malika Ayane - Animali notturni
- Mara Sattei - Le cose che non sai di me
- Sayf - Tu mi piaci tanto
- J-ax - Italia starter pack
- Fedez E Marco Masini - Male necessario
- Levante - Sei tu
- Samurai Jay - Ossessione
- Ermal Meta - Stella stellina
- Elettra Lamborghini - Voilà
- Eddie Brock - Avvoltoi
- Dargen D'amico - Ai ai
- Nayt - Prima che
- Le Bambole Di Pezza - Resta con me
- Leo Gassmann - Naturale
- Sal Da Vinci - Per sempre sì
- Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
- Michele Bravi - Prima o poi
- Ditonellapiaga - Che fastidio!
- Chiello - Ti penso sempre
- Francesco Renga - Il meglio di me
