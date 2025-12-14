Giornale di Brescia
Festival di Sanremo, ecco tutti i titoli: Renga canterà «Il meglio di me»

Il 57enne bresciano – che vinse nel 2005 con «Angelo» – salirà per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a febbraio
Francesco Renga ha svelato il titolo della sua canzone al 76esimo Festival di Sanremo
Al 76esimo Festival di Sanremo Francesco Renga canterà «Il meglio di me».

Il 57enne bresciano – che vinse nel 2005 con «Angelo» – salirà per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a febbraio. Renga ha annunciato il titolo del brano con il conduttore Carlo Conti durante «Sarà Sanremo».

«È una canzone importante. C’è una riflessione sulla mia crescita personale – ha detto Renga –. Affronto le paure e le fragilità di un uomo, senza doverle proiettare sugli altri».

I titoli delle canzoni dei 30 big in gara

  • Raf - Ora e per sempre
  • Tredici Pietro - Uomo che cade
  • Tommaso Paradiso - I Romantici
  • Patty Pravo - Opera
  • Fulminacci - Stupida sfortuna
  • Luchè - Labirinto
  • Arisa - Magica favola
  • Serena Brancale - Qui con me
  • Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
  • Lda & Aka7even - Poesie clandestine
  • Malika Ayane - Animali notturni
  • Mara Sattei - Le cose che non sai di me
  • Sayf - Tu mi piaci tanto
  • J-ax - Italia starter pack
  • Fedez E Marco Masini - Male necessario
  • Levante - Sei tu
  • Samurai Jay - Ossessione
  • Ermal Meta - Stella stellina
  • Elettra Lamborghini - Voilà
  • Eddie Brock - Avvoltoi
  • Dargen D'amico - Ai ai
  • Nayt - Prima che
  • Le Bambole Di Pezza - Resta con me
  • Leo Gassmann - Naturale
  • Sal Da Vinci - Per sempre sì
  • Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
  • Michele Bravi - Prima o poi
  • Ditonellapiaga - Che fastidio!
  • Chiello - Ti penso sempre
  • Francesco Renga - Il meglio di me

