Fausto Leali compie 80 anni e si racconta in una lunga intervista

Il cantante bresciano festeggerà al Casinò di Sanremo in ricordo della vittoria al Festival, ritirando finalmente per la prima volta una statuetta

Foto Gabriele Strada/Neg

Fausto Leali fa 80! Nato a Nuvolento il 29 ottobre 1944, il bianco con la meravigliosa voce black raggiunge un traguardo ragguardevole con intatta la carica di energia che ha sempre mostrato nella vita e sul palco. Curiosamente, il cantante bresciano (che da anni risiede a Lesmo, in Brianza) festeggerà il compleanno al Casinò di Sanremo, all’interno di una cerimonia-spettacolo in ricordo della vittoria al Festival della Canzone Italiana del 1989, quando trionfò con la canzone «Ti lascerò» in cop