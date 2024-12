Estremo debutta con «Era»: «Un album tutto al femminile»

Enrico Danesi

Dopo tanti brani scritti per altri, tra i quali «Voce» di Madame, il bresciano è pronto a esordire con il suo primo progetto: «Da BigMama a Ele A, nel disco solo featuring con artiste donne»

3 ' di lettura

Estremo con BigMama e Nahaze nel video di «Più ne voglio»

Il suo nome è diventato noto nel 2021, quando Madame incantò Sanremo con «Voce», brano al quale Estremo ha offerto un sostanzioso contributo, replicato quest’anno (sempre all’Ariston), con «La rabbia non ti basta», interpretata da BigMama. Domani il musicista, dj e producer bresciano Estremo (al secolo Enrico Botta), ventisettenne originario di Gussago, pubblica il suo album d’esordio «Era», che verrà presentato in anteprima in uno showcase al Gate di Milano, per essere poi disponibile su tutte