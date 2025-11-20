Eros Ramazzotti: «Canto l’amore per mia figlia e 40 anni di carriera»

Ha scelto la Franciacorta e l’azienda Ca’ del Bosco, Eros Ramazzotti, per presentare l’album all star con cui celebra i 40 anni da quando a Sanremo «Una storia importante» lo lanciò nell’Olimpo della musica. La location non è stata scelta a caso: l’artista vive nelle vicinanze e a fine evento se ne è andato a casa a cavallo.

Il brano d’allora dà il titolo al lavoro in uscita domani, in doppia versione in italiano e spagnolo, e con tanti duetti importanti, a partire da quello con Alicia Keys sulle note di «L’Aurora», dedicata alla primogenita. E proprio Aurora Ramazzotti ha fatto ieri da presentatrice, incalzando il padre. Ecco i momenti topici della carriera («la vittoria tra i big a Sanremo è stata tra le cose più belle della vita»), ma anche casa, che per lui «è l’Italia, un paese purtroppo con tanti problemi che potremmo risolvere». Al centro dell’incontro la musica, custodita nel nuovo album, 15 brani tra inediti e hit storiche, cantati con «artisti che sono amici» come Elisa, Giorgia, Jovanotti, Bocelli, Ultimo («il mio figlio artistico»).

E di colleghi amici ce ne sono tanti altri che «potremmo fare un volume 2 o 3» ha scherzato ancora Ramazzotti, sottolineando che con questo lavoro «chiudo 40 anni di carriera per iniziarne altri». «Voglio avere la possibilità di continuare a fare ciò che ho fatto – ha aggiunto –, sono convinto che il pop non morirà mai, trap e simili non hanno la sua forza». Una forza che, nel suo caso, non ambisce alla fama fine a se stessa: «non cerco il successo, ma è una soddisfazione quando apprezzano ciò che faccio. Il successo è bello se valorizza l’artista, oggi in 3 secondi sei up e in 3 secondi giù, per me non è il massimo ma vedremo, chi vivrà vedrà».

La canzone speciale

Di questi tempi in cui «l’amore è difficile, ce n’è poco, è giusto dare qualcosa di positivo alla gente». È nata così una canzone speciale come «L’Aurora» oggi ricantata con Alicia Keys. «Amo tantissimo questa canzone, mi ha commosso – ha detto l’artista in videocollegamento – è la descrizione dell’amore che si prova per un figlio, qualcosa che conosco bene. È una celebrazione genuina dell’amore e della vita, è stato meraviglioso cantarla con Eros, c’è stata un’intesa immediata».

Intanto, Ramazzotti è pronto a partire per il tour che partirà il 14 febbraio da Parigi e toccherà Europa e America del Sud e del Nord, oltre che l’Italia. «Ma non hai detto – gli chiede la figlia – che volevi smettere?». «Forse lo ha detto Pupo, il mio alter ego, io non vedo l’ora di partire in tour...».