Emis Killa al Florida di Ghedi: dj set il 30 aprile

Un gradito ritorno: Emis Killa riabbraccia la nostra provincia. Reduce dal lancio dell’album «Free for music vol. 1», realizzato dai detenuti della Casa circondariale Sanquirico di Monza — un progetto seguito personalmente, passo dopo passo, insieme ai colleghi Lazza, Fedez e Jake La Furia — il noto rapper 36enne sarà special guest giovedì 30 aprile, dalle 22, al Florida di Ghedi.

Per l’occasione si metterà dietro la consolle, offrendo al pubblico un dj set che proseguirà fino a notte inoltrata. Una dimensione che può apparire insolita per l’artista milanese — all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, capace di collezionare in carriera 28 dischi di platino — ma che non rappresenta una novità assoluta.

Esiste infatti un precedente proprio nello storico locale bassaiolo: bisogna tornare al 4 ottobre 2014. E non è escluso che, come allora, mentre sarà impegnato nel mixaggio, possa concedersi anche qualche barra freestyle al microfono. Il tutto da vivere come un semplice divertissement, prima di dedicarsi alla preparazione del tour live, in programma nei club italiani a partire dal mese di maggio.

Come esserci

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: l’ingresso è riservato ai maggiori di 14 anni e l’apertura dei cancelli è prevista alle 21.30. I biglietti sono disponibili a partire da 24 euro esclusivamente sulla piattaforma TicketSms. Per la prenotazione dei tavoli è possibile contattare il numero 371.1494549 (Massimo).