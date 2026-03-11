A Elnòs autografi e foto per i fan di Eddie Brock

Tappa bresciana per Eddie Brock, cantante romano scoperto dal grande pubblico con il tormentone andato virale su TikTok «Non è mica te», che ha incontrato i suoi fan al centro commerciale Elnòs di Roncadelle per l’instore tour della versione delux dell’album «Amarsi è la rivoluzione».

«A Sanremo ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto le nostre cose, senza la pressione della classifica – ha detto Eddie durante l’intervista per il tg di Teletutto e per il Magazine di Maddalena Damini per radio Bresciasette prima del firmacopie –. Mi ha dato soddisfazione che sia stata riconosciuta la verità in quello che faccio. Il contatto con il pubblico per me è la cosa più bella. Questo è un album con tante idee, diverse sfaccettature. Spero che piacciano tutte le canzoni. Matematica è la mia canzone preferita, forse perché è l’unica canzone che nel testo parla in prima persona di me. Non sono uno in fissa col successo, non ho manie da divo, faccio le stesse cose che facevo prima».

In lacrime

Ad accoglierlo un buon numero di fan in lacrime: «Ma perché piangi? Che t’ho fatto?» chiede scherzando Eddie ad una ragazza in prima fila. «Portami via con te» gli urla un’altra.

Un mini live voce chitarra dei brani «Non è mica te» e «Avvoltoi» e poi autografi e foto con i fan.

Domani stesso posto stessa ora per l’instore tour di Lda e Aka7even.