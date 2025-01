Elio live a Brescia: jazz, cabaret e tributo a Jannacci

Marco Zanetti

Al Teatro Clerici il 15 febbraio «Quando un musicista ride». «C’è Sanremo? Mi eviterò una cosa brutta»

3 ' di lettura

Elio, al secolo Stefano “Elio” Belisari, frontman degli Elio e Le Storie Tese - © www.giornaledibrescia.it

Da Jannacci a Jannacci… e amici. Dopo il successo di «Ci vuole orecchio», Elio - al secolo Stefano “Elio” Belisari, frontman degli Elio e Le Storie Tese - si cimenta da solista con «Quando un musicista ride». Lo spettacolo, organizzato da Zed, è in programma sabato 15 febbraio alle 21.15 al teatro Clerici di via San Zeno a Brescia (pochi biglietti ancora disponibili su Ticketone, da 30 euro). Come nel recente passato, il poliedrico artista milanese affida quindi al nuovo show un titolo che ripre