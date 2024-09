È uscito il primo disco della bresciana MiNena

I video dei due singoli con cui ha debuttato sono già disponibili su YouTube: MiNena, cantante bresciana nata a Gardone Val Trompia nel 1998 e vista nel 2015 ai Bootcamp di X Factor, è ora pronta al passo successivo, con la pubblicazione del primo album completo.

«Galattica»

I primi singoli si intitolavano «#IoeTe» e «Vieni qui se vuoi», mentre il primo ep si chiama «Galattica» (White Pop Records): contiene cinque canzoni in italiano ed è già disponibile in tutti i portali digitali e piattaforme streaming.

C’è anche il disco fisico in versione CD: è in tiratura limitata e oltre ai cinque singoli contiene anche quattro versioni in lingua spagnola.

L’album

Pop-rock senza tempo», viene definito l’album: l’intenzione artistica di MiNena è fare incontrare la Gen Z con la generazione abituata a una musica leggera e melodica, con testi dal sapore vintage attualizzati attraverso la musica.

Ai brani hanno collaborato diversi musicisti e musiciste affermati: Alberto Pavesi e Phil Mer (batteria), Larry Mancini, Andrea Gipponi e Paolo Costola (basso), Aldo Zardoni (chitarre), Antonio Giovanni Lancini (chitarre acustiche), Michele Bonivento (piano e Hammond), Paolo Malacarne (fiati), Stefano Zeni (violino), e infine Stefania Martin, Luca Brighi e Boris Savoldelli (cori). Savoldelli e Brighi partecipano anche ai due featuring del disco.

I brani

Tra gli autori ci sono Antonio Giovanni Lancini (arrangiatore e produttore insieme a Paolo Salvarani, Alberto Zeppieri, Jean Riva, Vincenzo Sanfilippo): le cinque canzoni sono state scritte su misura per MiNena.

I testi in spagnolo sono stati tradotti e adattati da Jennifer Cabrera Fernandez.

Lo studio bresciano

L’album è stato registrato da Paolo Costola al MacWave Studios di Brescia, mentre mix e masterizzazione sono di Marco D’Agostino, che li ha curati al 96 kHZ di Milano. Sempre a Brescia sono state registrate le voci in spagnolo: se ne è occupato Michele Marelli al Monolith Studio.