Valgonio: «Sul web i miei pezzi anni ’80, io torno a cantare l’italo-disco»

Enrico Danesi

Esce oggi il vinile «C’mon Everybody» con la storica voce di Radio Bresciasette, prodotto da MEM Music Productions e Kimmo Salo

Donatella Valgonio, storica voce di Radio Bresciasette - Foto © www.giornaledibrescia.it

Si sa che certi amori ritornano, con sentimento rinnovato, dopo aver fatto giri bizzarri. Oggi apprezzata performer jazz, conduttrice radiofonica (è la «lady del weekend» di Radio Bresciasette) e attrice (efficace nel biopic «L’anima», del bresciano Massimo Grandi), negli anni ’80 Donatella Valgonio incise brani di italo disco per l’etichetta Memory: fu l’amico Charlie Cinelli a vincerne la ritrosia, persuadendola a cimentarsi in un genere che spopolava. Era il 1987, quando Donatella vestì per l