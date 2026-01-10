Giornale di Brescia
Psichedelico, ipnotico, chic: quando David Bowie incantò il Rigamonti

Sara Polotti
L'8 luglio del 1997 l’artista inglese si esibì a Brescia: fu un live epico, percepito fin da subito come destinato a restare nella memoria
Loading video...
David Bowie a Brescia per l'Earthling Tour 1997
Lunga tunica ricamata d'oro, di foggia indiana. Capelli a spazzola biondi, viso tagliente e un’aura ammaliante. Così si presentò David Bowie ai 9.000 spettatori che assistettero a quel grande spettacolo psichedelico che fu la tappa bresciana del suo Earthling Tour del 1997. Un concerto epico, organizzato da Teletutto Bresciasette e dal Giornale di Brescia, percepito fin da subito come destinato a restare nella memoria.

Il concerto

La folla al concerto di David Bowie al Rigamonti di Brescia - Foto Eden © www.giornaledibrescia.it
La folla al concerto di David Bowie al Rigamonti di Brescia - Foto Eden © www.giornaledibrescia.it

Era l’8 luglio quando il Duca Bianco arrivò a Mompiano su un furgoncino scortato dalla Polizia. Entrò dai cancelli dello stadio Rigamonti in sordina, senza che nessuno se ne accorse. Eppure la gente già era lì accalcata per prendere il proprio posto. Ma erano tempi diversi (sono trascorsi quasi trent’anni), con i telefonini si telefonava e basta e non c’era la smania di riprendere tutto per stories e reel. Come raccontava la giornalista Giovanna Capretti sul Giornale di Brescia, erano tutti intenti ad aspettare gli amici o a telefonare con i primi cellulari.

Bowie – che non alloggiava a Brescia, ma in un hotel milanese su cui le bocche rimasero cucite, e che iniziò il concerto alle 21.50 – seguì una scaletta che accontentava gli over30 – che si aspettavano un tuffo nostalgico – e i teenager che cominciavano a conoscere il David Bowie più moderno.

Loading video...
Bowie a Brescia: il servizio di Teletutto sul concerto

Il concerto (come lo raccontò Clara Camplani il giorno dopo in un servizio di Teletutto) si aprì con «Quicksand» del 1971, per passare subito alle canzoni più recenti e jungle. Sedici le canzoni in scaletta, e non mancarono «Heroes», «Seven years in Tibet» e «Dead man walking». E «Under pressure», che per l’occasione ricalibrò sulla città: «Under Brescia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

