Corimè, i siciliani del Garda finalisti all’International Songwriting Competition

Simone Bottura

Si tratta di uno dei concorsi per cantautori più influenti a livello globale: terza partecipazione per i fratelli polistrumentisti Maurizio e Roberto Giannone

Copia di I Corimè, duo siculo-gardesano - © www.giornaledibrescia.it

I Corimè, siciliani d’origine e gardesani d’adozione, sono tra i 15 finalisti del contest americano International Songwriting Competition, conosciuto come uno dei concorsi per cantautori più influenti a livello globale (quest’anno 14mila iscritti da centinaia di Paesi). Unica presenza italiana tra i finalisti, il duo formato dai fratelli polistrumentisti Maurizio e Roberto Giannone partecipa con il nuovo brano in dialetto siciliano «I curpi chi un’hannu» (Le colpe che non hanno). Le caratteristi