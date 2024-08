Tributi a Coldplay, Morricone, Einaudi e Queen a lume di candela

Un tappeto di candele e al centro il musicista solitario. Il pubblico in piedi, attorno. Sono i Concerti Candlelight, suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, che a settembre proseguiranno al Der Mast: dal tributo ai Coldplay a Ennio Morricone e colonne sonore, passando per il tributo a Ludovico Einaudi e a Lucio Dalla, fino ai Queen.

Nati come una serie di concerti di musica classica, i Concerti Candlelight ideati dalla piattaforma di intrattenimento Fever riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin e comprendono ora una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei. Questa esperienza si è evoluta coinvolgendo anche ballerini di danza classica, acrobati e proponendo altri generi musicali, come jazz, soul, opera, flamenco.

Ecco i prossimi concerti in programma a Brescia, tutti al Der Mast in via Carducci 17/E. Il costo dei biglietti parte dai 34 euro.