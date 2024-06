Con la mostra «Pictures of you» le foto delle icone rock irrompono nella Festa della musica

Lo spartito della Festa della musica, in programma sabato 22 giugno, aggiunge un nuovo rigo del suo pentagramma: una mostra fotografica, a tema icone rock, organizzata per il suo trentesimo compleanno dalla cooperativa lumezzanese Gaia, attiva nel supporto psicologico di minori, giovani e adulti con problemi di salute mentale e dipendenze.

L’esposizione, dal 18 giugno al 1° luglio nella sala ex Cavallerizza in via Cairoli, si intitola «Pictures of you», e mette in mostra per la prima volta in Italia una sessantina di scatti di Henry Ruggeri, tra le altre cose collaboratore di Virgin Radio, che ritraggono icone del rock internazionale, fruibili dal visitatore anche in maniera immersiva grazie a un Qr code di fianco alle immagini. In più ci sarà la narrazione di un’altra voce di Virgin Radio, Massimo Cotto, giornalista musicale che con Ruggeri presenzierà il 18 giugno all’inaugurazione della mostra, alle 18. Sempre alle 18, il 21 giugno, Cotto sarà di nuovo a Brescia per un talk in Castello moderato da Jean Lui Stote, a ingresso libero fino a esaurimento posti.

«Siamo onorati di questa collaborazione che ci da l’opportunità di arricchire la festa e di avere a che fare con due figure di spicco del mondo della musica», è il commento del presidente dell’associazione Festa della musica Alberto «Belgesto».

Per la cooperativa Gaia, l’incursione in campo musicale è meno insolita di quanto sembri: «Siamo abituati a usare la musica nei percorsi riabilitativi – spiega Lucia Frosio, responsabile progettazione e sviluppo della cooperativa –. Con i ragazzi dei nostri servizi abbiamo fatto dei laboratori propedeutici alla mostra, che ha portato una valore aggiunto e li ha galvanizzati. Per il nostro compleanno ci siamo lanciati in questo evento, grazie all’aiuto di Paolo Romagnosi, un nostro cooperatore che conosce bene gli autori della mostra, e all’agenzia “Rebel house” di Fano».

Per il talk del 21 giugno Gaia ha anche in progetto di coinvolgere in attività i ragazzi dei servizi della cooperativa Il Calabrone. Collabora alla mostra anche il Comune: «Festa della musica attira anche da fuori città sempre di più occasioni che fanno della musica uno strumento anche per parlare di altro», ha detto l’assessora alle Politiche educative Anna Frattini.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 22.30 e nel weekend dalle 15 alle 23. Per partecipare all’inaugurazione è necessario prenotarsi scrivendo a eventi@gaiacooperativa.it.