Clara a Radio Bresciasette: «Con “Mare Fuori” per me è cambiato tutto»

Il viaggio bresciano di Clara Soccini, in arte Clara, comincia a Radio Bresciasette in via Solferino con l’intervista ai microfoni di Andrea Lombardi. La cantante reduce dal Festival di Sanremo con la sua «Diamanti grezzi» ha raccontato i suoi ultimi mesi fra il successo di «Mare Fuori», la serie tv della Rai che ha fatto record di ascolti, e la musica.

«Ho cominciato a fare la modella per inseguire il sogno di fare la cantante – racconta –. Vivevo in provincia di Varese e volevo trasferirmi a Milano. Non è stato per nulla facile: la mia musica non faceva tanti ascolti ed ero molto scoraggiata. Da una chiamata è cambiato tutto».

L'intervista di Clara con Andrea Lombardi a Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Fra chi ascoltava i suoi pezzi su Spotify infatti c’era Ivan Silvestrini, il regista di «Mare Fuori», che la contatta per chiederle di scrivere qualche pezzo per la serie: «Mi ha chiesto qualche canzone – dice Clara –, ma anche di interpretare il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella terza serie. Mi sono divertita molto è stato tutto bellissimo e inaspettato. Preferisco sempre non farmi grandi aspettative per non rimanere delusa, ma devo dire che questo è un ottimo periodo per me».

Clara Soccini in radio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Lo dice il suo sorriso, ma lo dicono anche gli ascolti del brano sanremese: «Sono davvero molto orgogliosa del successo – racconta la cantante –. La vittoria di Sanremo giovani è stata meravigliosa, ma aprire il Festival è stata un’occasione incredibile. Avevo ansia, ma l’ho trasformata in grinta. Non vedevo l’ora di cantare su quel palco, sono stata benissimo». In realtà però il rapporto di Clara con Brescia comincia da più lontano quando da adolescente frequentava il comune di Colombaro in Franciacorta: «Ho ancora molti amici bresciani, uscivo la sera, ho passato momenti molto belli».

Dopo l’appuntamento radiofonico Clara si è trasferita da Elnòs per l’instore tour del suo album «Primo». Ad aspettarla centinaia di fan accorsi per una foto e un autografo. «Sono molto felice di incontrarvi – ammette Clara –, ho sempre paura che non ci sia nessuno a questi appuntamenti, invece mi sorprendete sempre. Grazie».