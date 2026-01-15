Giornale di Brescia
«Canzoni sul saper vivere»: Omar Pedrini torna a teatro a Rezzato

Il 10 aprile il cantautore bresciano esplorerà con leggerezza alcuni temi fondamentali della contemporaneità, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni
Il cantautore Omar Pedrini - © www.giornaledibrescia.it
Omar Pedrini torna a teatro con «Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni», spettacolo di teatro-canzone scritto nel 1967 e ispirato dal saggio situazionista di Raoul Vaneigem. Il 10 aprile alle 21, al Ctm di Rezzato, Pedrini esplorerà con leggerezza temi fondamentali della contemporaneità, con l’obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni a un approccio consapevole al «saper vivere».

L’obiettivo è recuperare il desiderio dell’individuo di realizzarsi autenticamente nell’amore, nella creatività e nel piacere, opponendosi all'impoverimento della vita quotidiana ormai priva di valori e di «cardini» per affrontare un futuro incerto.

Un’altra prospettiva

Attraverso le sue canzoni e le introduzioni parlate, Pedrini invita il pubblico a riflettere su un tema antico ma sempre attuale: cambiare noi stessi per cambiare il mondo, e rivedere la prospettiva con cui osserviamo la realtà. L'invito è chiaro: vivere e non semplicemente sopravvivere.

Lo spettacolo prevede 14 interventi musicali, alternati da introduzioni parlate e racconti. Non mancherà spazio all’improvvisazione e a cambi di scaletta, con possibile coinvolgimento di ospiti non annunciati, oltre ai tre musicisti che accompagneranno il cantante bresciano.

I biglietti avranno saranno in vendita a 25 euro su VivaTicket E TicketOne. Maggiori informazioni sul sito di Cipiesse e al numero 030.2791881.

Argomenti
Omar Pedriniteatro CTM RezzatoRezzato
