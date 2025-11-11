Brunori Sas il 4 ottobre 2026 sarà in concerto a Brescia

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas ha annunciato la tournée teatrale «TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi». Appuntamento anche a Brescia, a diversi anni di distanza, il 4 ottobre 2026 al Teatro Clerici.

Dario Brunori torna quindi a uno dei luoghi che più gli appartengono con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) «che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione – si spiega in una nota –. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d'autore».

Biglietti

I biglietti per le date saranno disponibili in prevendita dalle 14 del 12 novembre su wwww.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati dalle 11del 17 novembre.