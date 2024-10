Benji e Fede, centinaia di fan per l’instore a Elnòs

Sono entrambi molto educati, e questo non è affatto scontato. Federico più loquace, Benjamin più riservato. La cosa che li accomuna è l’affetto reciproco e la voglia di fare musica insieme. Abbiamo incontrato Benji e Fede – il duo canoro nato nel 2010, sciolto nel 2019 e ricostruito quest’anno – prima del loro instore tour per il loro nuovo disco «Rewind» al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle.

Centinaia di fan

Sotto il palco allestito al primo piano centinaia di fan ad accoglierli. Il pubblico che non li ha mai abbandonati, nemmeno durante il periodo della loro separazione: «Non vedo l’ora che arrivi il 16 novembre per il concerto del Forum a Milano – racconta Fede – perché ho voglia di rivedere le persone che non ci hanno mai lasciato. Per loro non è mai cambiato nulla e questa è una grande dimostrazione. Accoglieremo anche chi non c’era prima e vorrà esserci da oggi in poi: siamo sempre noi, ma siamo cambiati, sarà una nuova versione di noi stessi».Il periodo di pausa preso nel 2019, le carriere che continuano separatamente, ma anche il bisogno di ricucire qualcosa che si era rotto a causa di alcune incomprensioni: «Ho vissuto vantaggi e svantaggi di stare senza Fede – ammette Benji –. Quando si è in due si dividono le gioie ma anche i dolori, e io sono uno a cui piace lavorare in squadra. Quindi sì preferisco vivermi questo percorso con lui. Questi anni ci hanno regalato tanta esperienza in più, abbiamo più storie da raccontare ed è per questo che l’album è più intimistico».

Il nuovo album

Un album pop, ma con varie sperimentazioni nel sound che strizzano l’occhio anche al rock: «Personalmente mi sento migliorato nella scrittura – spiga Fede –, sono più appassionato alla musica e ho lavorato sull’interpretazione. Penso che l’esperienza ci dia modo di mandare anche un messaggio più consapevole e più comprensibile per più persone».

Alla base c’è un rapporto ricucito grazie al dialogo: «Quando siamo tornati insieme – conclude Benji – ci siamo ripromessi di dirci tutto, senza filtri. Perché poi le cose si incancreniscono, si insabbiano i malumori e poi si esplode accumulando malintesi. Siamo cresciuti, ci parliamo di più, siamo più sinceri fra di noi e con noi stessi e quindi anche con il pubblico. Abbiamo meno paura di aprirci, di raccontarci».