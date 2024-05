Benedetto Lupo: «Chiedo al pubblico di affinare l’orecchio per cogliere la delicatezza tra mille colori»

Marco Bizzarini

Il pianista barese sarà in San Barnaba venerdì con noti capolavori di Schumann, Brahms e un omaggio a Bruckner

2 ' di lettura

Benedetto Lupo - © www.giornaledibrescia.it

Noti capolavori di Schumann e Brahms, accanto a un raro Bruckner, saranno proposti dal pianista barese Benedetto Lupo venerdì 3 maggio, alle 20, all’auditorium San Barnaba, nell’ambito del Festival di Brescia e Bergamo. Primo italiano ad aggiudicarsi il Concorso Van Cliburn nel 1989, Lupo è regolarmente ospite delle principali sale da concerto internazionali ed è anche molto apprezzato come didatta. I biglietti sono in vendita a 10 euro (7 euro per gli abbonati). «In questo recital - dichiara il