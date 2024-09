Baliani, Donà e Asso Stefana sulla Via delle Sorelle

Tre giorni di teatro e musica, da oggi a domenica, lungo la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia e Bergamo lungo i sentieri sulle colline al confine tra valli e pianura.

Lo spettacolo teatrale

Si inizia oggi, alle 20.30 di venerdì 27 settembre, al Borgo del Maglio di Ome, con l’attore Marco Baliani impegnato nel monologo «Quando gli dei erano tanti», dedicato alla scrittura e all’opera di Roberto Calasso (10 euro + diritti di prevendita).

L’evento è patrocinato dai comuni di Ome e Rodengo Saiano. Si potrà visitare anche il borgo, recentemente restaurato, e vedere l’opera «Stelle Stanche» di Laura Renna. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium di San Salvatore di Rodengo.

I concerti

Si prosegue domani, sabato, alle 18.30 al Santuario dello Zuccarello a Nembro (Bergamo). Qui Cristina Donà porterà le sue «Canzoni in controluce» in un concerto intimo e raccolto in collaborazione con Progetto BAO (10 euro+dp, in caso di pioggia all’auditorium di Nembro). Alle 15 si terrà anche un’escursione lungo l’antica via Mercatorum che La Via delle Sorelle interseca, con tappe alla cava delle pietre coti, al Museo della Miniera di Nembro e lungo l’opera d’arte diffusa «Al tuo passo» di Claudia Losi.

Il fine settimana si chiude domenica 29 alle 18.30 con il live di Alessandro «Asso» Stefana alla Cascina Margherita, sul monte Maddalena di Brescia. L’artista presenterà l’ultimo lavoro, prodotto da PJ Harvey, e l’evento, patrocinato dal Comune di Brescia e sempre in collaborazione con BAO, sarà a ingresso gratuito previa prenotazione. Arrivando alla location si può godere di alcune delle opere di Land Art sulla Via delle Sorelle, e in particolare quelle a cura dell’Associazione Artisti Bresciani, tra cui il «Tasso» di Rodolfo Liprandi e il «Folletto» di Corrado Rosa. In caso di pioggia il concerto sarà all’Auditorium San Barnaba di Brescia alle 21.

Info e link per l’acquisto dei biglietti su laviadellesorelle.it/inspira-festival.