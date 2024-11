Baglioni, le nuove date al Teatro Grande di Brescia

Dopo la notizia dei giorni scorsi relativa al posticipo delle date del «Piano di volo solo tris» di Claudio Baglioni – in seguito a una condizione medica che impedisce al cantante di esibirsi per qualche tempo – sono state rese note le date di recupero dei concerti previsti tra dicembre e gennaio.

A Brescia

Tra le date da recuperare ci sono anche le tre repliche del concerto a Brescia, che sarebbe dovuto avvenire al Teatro Grande il 19, 20 e 21 dicembre.

Quella del 20 dicembre verrà del tutto annullata, mentre le altre due verranno recuperate rispettivamente il 7 e il 6 aprile 2025.

I biglietti e i rimborsi

Come fanno sapere dalla produzione, per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Chi non potesse partecipare alle date posticipate e per coloro in possesso di un biglietto per la data annullata (dunque quella del 20 dicembre) sarà possibile richiedere il rimborso fino al 24 dicembre 2024 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.