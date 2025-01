È uscito il nuovo album di Aua: «Credo nella fortuna e nelle chance»

Giacomo Baroni

Nove storie tra pop e indie nel nuovo album della cantautrice e avvocata bresciana Annalaura Avanzi: si intitola «Fortune»

2 ' di lettura

Annalaura «AUA» Avanzi - Foto © www.giornaledibrescia.it

«Alcune cose nella vita possono essere dolorose all’inizio, non le comprendi fino in fondo, poi in un momento diverso prendono risvolti che danno ricchezza; altre sembrano positive e si rivelano sfavorevoli. La fortuna ha molti volti diversi». È uscito venerdì «Fortune», nuovo album di inediti della cantautrice gardesana AUA. Dopo il debutto a Sanremo nel 2001 con i Pincapallina, Annalaura Avanzi negli anni successivi si dedica a diverse esperienze musicali qua e là, fino al primo album solista