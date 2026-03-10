All'asta da Christie's le chitarre che hanno fatto la storia del rock

Le chitarre che hanno fatto la storia del rock stanno per andare dall'asta da Christie's a New York. L'impareggiabile collezione del defunto miliardario Jim Irsay, ex proprietario degli Indianapolis Colts, comprende tra l'altro strumenti suonati da tutti e quattro i Beatles, Bob Dylan, David Gilmour, Jerry Garcia, Kurt Cobain, Prince, Johnny Cash, Janis Joplin, John Coltrane e Miles Davis: sara' dispersa in quattro sessioni dal 12 al 14 marzo (online è già attiva e chiuderà il 17 marzo) con stime che in alcuni casi superano svariati milioni di dollari.

Musica e dollari

Le chitarre vintage appartenute ad alcuni dei più grandi musicisti del Novecento si stanno trasformando in una redditizia classe di investimento e gli esperti del settore prevedono un ulteriore boom con l'ingresso sul mercato di nuovi strumenti dal pedigree prestigioso.

La raccolta di Irsay comprende ad esempio la celebre Fender Mustang mancina del 1969 che Kurt Cobain suono' per il video «Smells Like Teen Spirit» dei Nirvana e che verra' messa all'asta con una stima tra i 2,5 e i 5 milioni di dollari. All'asta figurano anche la Gibson SG del 1964 The Fool di Clapton (previsioni intorno al milione di dollari), la Gibson SG di George Harrison e la Rickenbacker che John Lennon donò a Ringo Starr nel 1968 per incoraggiare il batterista a scrivere piu' canzoni e allentare le tensioni create nella band durante la registraziuone di «The White Album». Star dell'asta sarà la mitica Black Strat di David Gilmour, una Fender Stratocaster venduta dal musicista a Irsay nel 2019 per quasi 4 milioni di dollari. Secondo Christie's questa chitarra è uno dei rari strumenti che hanno vissuto di vita propria eguagliando la fama del loro padrone: acquistata nel 1970 a New York nel negozio di Manny's sulla 48esima strada, fu suonata da Gilmour, tra l'altro, nel 1971 con i Pink Floyd nell'anfiteatro vuoto di Pompei, poi negli album dei Pink Floyd «Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) e «The Wall» (1980): passera' di mano a marzo con la custodia originale usata nei tour dal 1979 a meta' anni Ottanta.

Kurt Cobain, compianto leader dei Nirvana

Sono molti i motivi per cui le chitarre vintage di questi tempi vanno forte: trainano il mercato l'offerta limitata degli strumenti e la nostalgia intergenerazionale dei collezionisti Millennials e della Generation X con aumentato potere di acquisto. Negli ultimi anni, le chitarre «blue chip» hanno battuto quanto a prezzi molti oggetti da collezione tradizionali, con vendite record che stanno ridefinendo il mercato dei cimeli di fascia alta.

C'è inoltre il fattore età: molti grandi rockettari stanno invecchiando e i fan guardano con interesse alla possibile vendita di strumenti appartenuti a Jimmy Page, Keith Richards e Bruce Springsteen, tutti musicisti entrati ormai nell'autunno della loro vita: tra questi, un posto d’onore spetterebbe alla leggendaria Fender Esquire degli anni Cinquanta di Springsteen, con corpo Telecaster, visibile sulla copertina dell'album del 1975 «Born to Run» e di quello del 2012 «Wrecking Ball»: finora non è mai apparsa sul mercato.