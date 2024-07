Ariete al Brescia Summer Music: «Sono un’anima della notte, amo la sua intimità»

Enrico Danesi

La 22enne sabato all’Arena di Campo Marte. «Io romantica? Preferisco considerarmi "vera"»

3 ' di lettura

Ariete

All’ombra del Cidneo si era esibita a supporto del duo Psicologi, all’interno del Brescia Summer Music 2021. Nella nostra città, la cantante e autrice Ariete (all’anagrafe Arianna Del Giaccio) torna ora da protagonista, con un live tutto suo, sempre all’interno del festival BSM organizzato dal Cipiesse: l’appuntamento, all’Arena di Campo Marte, è per domani, alle 21.30 (biglietti da euro 34.50 per il posto unico in piedi; info su www.cipiesse-bs.it). In questi tre anni, la ventiduenne Ariete ha