Albe: «Torno con un nuovo album e con un live a Brescia»

Marco Zanetti

«Abbatteremo i motel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi» è il nuovo album del cantante bresciano: il titolo riprende un motto estivo della discoteca Cilindro di Manerbio

2 ' di lettura

Il cantante Albe - Foto Instagram

E chi se l’aspettava? Cogliendo un po’ tutti alla sprovvista, Albe non si è limitato a rilasciare un singolo («Datti tempo», annunciato nei giorni scorsi). Sfruttando l’effetto sorpresa, il giovane cantautore di Alfianello (al secolo Alberto La Malfa) ha infatti caricato sulle piattaforme digitali l’ep «Abbatteremo i motel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi». Il titolo-omaggio Titolo curioso, lungo, che non suona comunque estraneo ai fan, e nemmeno ai bresciani: «La frase è contenuta in